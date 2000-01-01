10.10 11:57 MIGnews.com

Турецкие силы безопасности задержали путчистов 2016 года

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Силы безопасности Турции задержали 70 действующих военнослужащих, которые подозреваются в связях с "Террористической организацией фетхуллахистов", группировкой, готовившей госпереворот в Турции в прошлом году. Об этом сообщает агентство DHA.По данным агентства, операция по задержанию военных проводилась в нескольких провинциях Турции: Анкаре, Кайсере, Коье, Измире, Стамбуле, Эскишехире и Ялове.Отмечается, что все задержанные – представители офицерского состава Вооруженных сил Турции.15 июля 2016 года группа солдат и офицеров и ВС Турции предприняли попытку переворота власти. Очаги противостояния развернулись в Стамбуле и Анкаре, в результате каких, погибли 250 человек не включая мятежников.Анкара обвиняет в подготовке путча, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.