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Турецкие силы безопасности задержали путчистов 2016 года 10.10 11:57   MIGnews.com

Турецкие силы безопасности задержали путчистов 2016 года

Силы безопасности Турции задержали 70 действующих военнослужащих, которые подозреваются в связях с "Террористической организацией фетхуллахистов", группировкой, готовившей госпереворот в Турции в прошлом году. Об этом сообщает агентство DHA.

По данным агентства, операция по задержанию военных проводилась в нескольких провинциях Турции: Анкаре, Кайсере, Коье, Измире, Стамбуле, Эскишехире и Ялове.

Отмечается, что все задержанные – представители офицерского состава Вооруженных сил Турции.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров и ВС Турции предприняли попытку переворота власти. Очаги противостояния развернулись в Стамбуле и Анкаре, в результате каких, погибли 250 человек не включая мятежников.

Анкара обвиняет в подготовке путча, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.
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