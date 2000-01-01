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По секрету: Пхеньян занялся модернизацией ядерной ракеты 10.10 12:51   MIGnews.com

По секрету: Пхеньян занялся модернизацией ядерной ракеты

КНДР модернизирует свое летальное вооружение с целью увеличения дальности полета, что позволит ей нанести удар по территории США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена комитета Госдумы по международный делам Антона Морозова.

Агентство отмечает , что политик на прошлой неделе совершил поездку в Пхеньян.

"Об этом нам было заявлено на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, который сказал, что они "вынуждены вырабатывать ответ" на возможную агрессию со стороны США и планируют модернизировать ракету, чтобы увеличить ее дальность, провести испытания", - поделился Морозов.

Также он обратил внимание на возможности северокорейской ракеты. По его словам, ее дальность составляет "максимум 3 тыс. км", а руководство поставило задачу увеличить ее до 9 тыс.
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