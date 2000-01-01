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10.10 01:27   MIGnews.com

Эрдоган заверил, что не признает присоединение Крыма к РФ

Анкара будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины и не признает аннексии Крыма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, после дипломатической встречи, передает РБК.

"Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма" – заявил глава Турции.

Порошенко, в свою очередь, предложил Турции войти в международную "группу друзей деоккупации Крыма".

28 сентября Эрдоган провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны отметили рост двустороннего товарооборота и обсудили ряд важных и международных вопросов, в частности – ситуацию в Сирии.

В августе 2017 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, что Анкара не присоединилась к санкциям против России, поскольку "предпочитает политическое вовлечение и диалог".
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