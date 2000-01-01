10.10 14:45 MIGnews.com

Либерман: Израиль должен быть во всеоружии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Во вторник, 10 октября, министр обороны Израиля Авигдор Либерман провёл встречу с военнослужащими в сукке, которую установили на территории комплекса "Кирия".На встрече политик сообщил о том, что армия Ливана стала неотъемлемой частью "Хизбаллы". В связи с этим, Либерман предупредил, что нужно готовиться к любому сценарию развития событий."Где бы не начались военные действия – на севере или на юге – кампания будет развиваться одновременно на двух фронтах. Мы должны учитывать это и готовить к этому нашу армию. Ситуация не стоит на месте", - добавил министр."Есть одно выражение, с которым я полностью согласен: жаждущий мира должен быть готов к войне. Можно лишь надеяться на то, что до агрессии дело не дойдёт, но быть при этом во всеоружии. Мы совершенно не хотим войны и потерь, однако в условиях Ближнего Востока приходится всегда быть готовым к любому исходу конфликта", - отметил Либерман.