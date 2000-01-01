Хакеры КНДР украли военные планы США и Южной Кореи
Северокорейские хакеры взломали базу данных южнокорейских военных и извлекли из нее документы с планами Сеула и Вашингтона на случай войны с КНДР, пишет The Financial Times со ссылкой на представителя правящей партии Южной Кореи.
По словам издания, в руки северокорейских хакеров попал "Оперативный план 5015" – совместная разработка документов США и Сеула с подробным описанием действий по возможному устранению руководства КНДР.
Согласно источнику The Financial Times, пхеньянские хакеры взломали центр защиты данных еще в сентябре прошлого года, однако южнокорейские власти заявляли, что хакерам не удалось украсть какую либо важную информацию.
Как сообщали ранее власти Южной Кореи, хакеры из КНДР атаковали электронную почту сотрудников южнокорейского правительства, в частности работников МИД и Минобороны. Всего были украдены 235 гигабайт информации.