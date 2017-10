10.10 14:19 MIGnews.com

Хакеры КНДР украли военные планы США и Южной Кореи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Северокорейские хакеры взломали базу данных южнокорейских военных и извлекли из нее документы с планами Сеула и Вашингтона на случай войны с КНДР, пишет The Financial Times со ссылкой на представителя правящей партии Южной Кореи.По словам издания, в руки северокорейских хакеров попал "Оперативный план 5015" – совместная разработка документов США и Сеула с подробным описанием действий по возможному устранению руководства КНДР.Согласно источнику The Financial Times, пхеньянские хакеры взломали центр защиты данных еще в сентябре прошлого года, однако южнокорейские власти заявляли, что хакерам не удалось украсть какую либо важную информацию.Как сообщали ранее власти Южной Кореи, хакеры из КНДР атаковали электронную почту сотрудников южнокорейского правительства, в частности работников МИД и Минобороны. Всего были украдены 235 гигабайт информации.