10.10 15:58 MIGnews.com

ХАМАС: сделаем все для успешного заключения мира с ФАТХ

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В Каире проходят переговоры лидеров ХАМАСа и ФАТХа, где стороны попытаются реализовать существующие положения соглашения о примирения от 2011 года.В семилетнем договоре основное внимание уделяется проведению всеобщих выборов в органы ООП и ПА с участием ХАМАСа и "Исламского Джихада".В состав делегации ХАМАСа входят лидер группировки в Газе Яхья Синвар и его заместитель Халиль аль-Хая, а также члены политического бюро ХАМАС, в том числе Салах аль-Арури, Муса Абу Марзук, Иззат аль-Ришк, Рухи Мушта и Хуссам Бадран.Накануне переговоров Хуссам Бадран в интервью веб-сайту Аль-Рисала заявил, что делегация ХАМАСа прибыла в Каир с открытым сознанием, исходя из решения руководства движения, работать над завершением процесса примирения, передает Аруц Шева.