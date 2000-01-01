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Иран 32 раза пытался незаконно приобрести ядерную технологию | Фото: Thinkstock10.10 18:50   MIGnews.com

Иран 32 раза пытался незаконно приобрести ядерную технологию

Иран за последний год пытался 32 раза незаконно приобрести технологии для развития его ядерной и ракетной программы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные германской разведки.

Телеканал отмечает, что Тегеран предпринимал незаконные попытки, несмотря на подписанное ядерное соглашение с рядом стран в 2015 году, согласно которому иранским властям запрещается это делать.

Сообщения в СМИ появились за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп должен объявить останется ли Вашингтон в рамках соглашения международной "шестерки" с Ираном.

Как известно, американский лидер неоднократно называл ядерное соглашение с Ираном одной из "худших сделок в истории".

По предварительным данным, республиканец либо выйдет из договора, либо передаст окончательное решение по этому вопросу в руки Конгресса, отмечает Ynet.

Fox News отмечает, что в 2016 году Иран предпринял 141 попытку приобрести технологии.

Согласно документу, 32 попытки были зафиксированы в немецком штате Северный Рейн-Вестфаль.

В отчете разведки указывается, что Иран занимается пролиферацией ОМП, то есть распространением оружия массового поражения - ядерного, биологического или химического.

Во втором докладе разведки, полученном американским телеканалом, немецкое государство Хессен заявляло, что Иран, Пакистан, КНДР и Судан приглашают ученых для незаконной деятельности, связанной с ядерными и другими программами вооружений.
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