10.10 18:50 MIGnews.com

Иран 32 раза пытался незаконно приобрести ядерную технологию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Иран за последний год пытался 32 раза незаконно приобрести технологии для развития его ядерной и ракетной программы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные германской разведки.Телеканал отмечает, что Тегеран предпринимал незаконные попытки, несмотря на подписанное ядерное соглашение с рядом стран в 2015 году, согласно которому иранским властям запрещается это делать.Сообщения в СМИ появились за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп должен объявить останется ли Вашингтон в рамках соглашения международной "шестерки" с Ираном.Как известно, американский лидер неоднократно называл ядерное соглашение с Ираном одной из "худших сделок в истории".По предварительным данным, республиканец либо выйдет из договора, либо передаст окончательное решение по этому вопросу в руки Конгресса, отмечает Ynet.Fox News отмечает, что в 2016 году Иран предпринял 141 попытку приобрести технологии.Согласно документу, 32 попытки были зафиксированы в немецком штате Северный Рейн-Вестфаль.В отчете разведки указывается, что Иран занимается пролиферацией ОМП, то есть распространением оружия массового поражения - ядерного, биологического или химического.Во втором докладе разведки, полученном американским телеканалом, немецкое государство Хессен заявляло, что Иран, Пакистан, КНДР и Судан приглашают ученых для незаконной деятельности, связанной с ядерными и другими программами вооружений.