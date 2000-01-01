10.10 21:18 MIGnews.com

Глава Каталонии не стал объявлять о независимости автономии

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Каталония по итогам референдума 1 октября завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока временно приостанавливает процесс ее провозглашения.Об этом заявил во вторник, 10 октября глава автономии Карлес Пучдемон, выступая на внеочередном заседании каталонского парламента."Мы не должны провоцировать насилие. Напротив, следует снижать напряженность", — сказал он во время своего выступления.Пучдемон предложил временно приостановить установление независимости для диалога с Мадридом и выработки согласованного решения, передает ТАСС.По словам политика, в будущем Каталония должна стать независимым государством в форме республики.Пучдемон назвал референдум о независимости Каталонии, состоявшийся 1 октября, "политическим успехом", подчеркнув, что голосование состоялось, несмотря на попытки Мадрида помещать этому процессу.