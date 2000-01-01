Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Youtube 10.10 21:37   MIGnews.com

"Мэр Хеврона – осужденный террорист "

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Шарен Хаскель ответила на заявление мэра Хеврона о том, что он обратится в суд, для того, чтобы помешать Израилю строить новые дома для еврейской общины в Хевроне.

Ранее власти Израиля объявили о строительстве 30 новых единиц жилья в Хевроне.
Так, Шарен Хаскель заявила:

"Мэр Хеврона – осужденный террорист, убивший шестерых человек, ранив десятки детей, и хвастался этим перед своими избирателями".

Парламентарий продолжила: "Мэр является террористом, который воспринимается [арабами] как национальный герой и занимается разжиганием ненависти, а также призывает к насилию по отношению к Израилю".

По словам Хаскель, как раз руководство ПА, в том числе такие люди, как Абу Санина, "тормозят мирный процесс", а не строительство поселений.

"Еврейская община Хеврон – города наших предков, существует уже более 3000 лет, и мы продолжим действовать, чтобы укрепить ее и способствовать процветанию" – резюмировала Шарен Хаскель.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:18
Глава Каталонии не стал объявлять о независимости автономии
20:50
Гражданина Израиля арестовали на Синае
20:25
Нападение с использованием кислоты в Лондоне
19:32
Расплата за месть: бывшая получит 670 тыс. шекелей
18:57
Мексика: в туристических районах убиты 9 человек
18:20
Гигантский советский спутник рухнет на Землю в октябре
17:58
Франция: масштабный протест госслужащих против сокращений
16:56
Очередные нападки ПА на Израиль
16:29
Видео: у арабов конфисковали футбольный мяч на Храмовой горе
15:58
ХАМАС: сделаем все для успешного заключения мира с ФАТХ
15:24
В США прошел ежегодный чемпионат по ношению жён
14:45
Либерман: Израиль должен быть во всеоружии
14:19
Хакеры КНДР украли военные планы США и Южной Кореи
13:29
Землетрясение в Чили
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus