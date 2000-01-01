10.10 21:37 MIGnews.com
"Мэр Хеврона – осужденный террорист "
Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Шарен Хаскель ответила на заявление мэра Хеврона о том, что он обратится в суд, для того, чтобы помешать Израилю строить новые дома для еврейской общины в Хевроне.
Ранее власти Израиля объявили о строительстве 30 новых единиц жилья в Хевроне.
Так, Шарен Хаскель заявила:
"Мэр Хеврона – осужденный террорист, убивший шестерых человек, ранив десятки детей, и хвастался этим перед своими избирателями".
Парламентарий продолжила: "Мэр является террористом, который воспринимается [арабами] как национальный герой и занимается разжиганием ненависти, а также призывает к насилию по отношению к Израилю".
По словам Хаскель, как раз руководство ПА, в том числе такие люди, как Абу Санина, "тормозят мирный процесс", а не строительство поселений.
"Еврейская община Хеврон – города наших предков, существует уже более 3000 лет, и мы продолжим действовать, чтобы укрепить ее и способствовать процветанию" – резюмировала Шарен Хаскель.
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