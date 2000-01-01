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10.10 07:55   MIGnews.com

Йемен снова атаковал Саудовскую Аравию

Йемен нанес удар баллистическими ракетами по территории Саудовской Аравии, сообщает иранский телеканал Press TV в Twitter.
Как утверждает телеканал, целью ракетного удара был город Джизан на юго-западе страны.

Информация о жертвах не поступала. Официальные власти Аравии пока не комментируют инцидент.

Подобные обстрелы происходили и ранее. В конце июля в районе города Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена.

Арабская коалиция обвиняет в обстреле повстанцев-хуситов шиитского вероисповедания, назвав их действия "безнадежной попыткой сорвать хадж".

Подобные обстрелы происходили и ранее. В мае системы ПВО сбили выпущенную повстанцами ракету в нескольких сотнях километров от Эр-Рияда. В конце июля в районах города Мекка, была перехвачена ракета, летевшая с территории Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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