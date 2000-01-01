10.10 09:16 MIGnews.com

Ребёнка депортировали из Израиля

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская потребовала в экстренном порядке созвать парламентскую комиссию по внутренним делам в связи с вопиющим случаем, о котором стало известно из репортажа Второго канала израильского телевидения.Репатриантка – гражданка Израиля, успевшая прожить в стране 17 лет, была депортирована вместе с 6-летним внуком, опекуном которого она была назначена по решению украинского суда после смерти родителей. Пожилая женщина не может бросить маленького ребенка одного в другой стране, и потому ей не позволяют вернуться в Израиль. Парламентарий от НДИ также направила письмо министру внутренних дел и обратилась в правозащитные организации."Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь ребенку и его семье, - заявила Юлия Малиновская. - Как возможно, чтобы Израиль оказывал помощь из гуманных соображений гражданам Сирии или жителям ПА, но отказывал в помощи внуку репатрианта! Как возможно, чтобы Израиль бесконечно тянул с депортацией десятков тысяч инфильтрантов из Африки, но изгонял бы в 24 часа 6-летнего мальчика, да еще и в страну, где ему буквально не на что жить, где нет возможности учиться и лечиться. Согласно решению украинского суда, бабушка ребенка является его опекуном. Возникает ощущение, что мы снова сталкиваемся с бездушием и злонамеренностью бюрократической машины, направленными конкретно против выходцев из бывшего СССР. Мы обязаны позаботиться о благополучии ребенка и позволить ему и его семье жить в Израиле", - заявила Малиновская.