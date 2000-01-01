10.10 09:24 MIGnews.com

Игиловцы остались без финансирования

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Боевики "Исламского государства (группировка запрещена в РФ) остались без источников финансирования в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Отмечается, что у группировки больше нет возможности получать денежные средства для вербовки наемников и приобретения оружия с боеприпасами."Российскими ВКС уничтожена экономическая инфраструктура ИГИЛ в Сирии и пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет" – сказал Конашенков.По словам представителя Минобороны, российская авиация каждый день наносит до 150 ударов по позициям исламистов в районе города Меядин, проводя операцию по освобождению крупного форпоста ИГИЛ.Согласно данным, которые предоставило в сентябре военное министерство, ВКС РФ с начала операций в Сирии нанесли 92 тысячи ударов по террористам, при этом уничтожив почти 97 тысяч объектов, передает телеканал НТВ.