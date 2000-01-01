Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







10.10 09:24   MIGnews.com

Игиловцы остались без финансирования

Боевики "Исламского государства (группировка запрещена в РФ) остались без источников финансирования в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отмечается, что у группировки больше нет возможности получать денежные средства для вербовки наемников и приобретения оружия с боеприпасами.

"Российскими ВКС уничтожена экономическая инфраструктура ИГИЛ в Сирии и пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет" – сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, российская авиация каждый день наносит до 150 ударов по позициям исламистов в районе города Меядин, проводя операцию по освобождению крупного форпоста ИГИЛ.

Согласно данным, которые предоставило в сентябре военное министерство, ВКС РФ с начала операций в Сирии нанесли 92 тысячи ударов по террористам, при этом уничтожив почти 97 тысяч объектов, передает телеканал НТВ.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:16
Ребёнка депортировали из Израиля
08:55
Рейтинг-2017: Израиль подорожал на 19%, Россия - на 13%
08:45
Израиль не едет в Россию
07:55
Йемен снова атаковал Саудовскую Аравию
07:45
Болельщик кинулся с ножом на игрока "Реала"
07:13
Министр Элькин: мир с палестинцами - это иллюзия
06:45
Киршнер допросят по делу о теракте в еврейском центре
05:38
Dove удалила расистскую рекламу мыла
04:12
Можно ли сломать автомат Калашникова?  
03:04
В Китае под ногами туристов треснул стеклянный мост  
02:10
Австралия: Крокодилы перестали бояться человека
01:43
Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни
00:47
3500 долларов за... плавки
23:18
SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus