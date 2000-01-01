10.10 10:47 MIGnews.com

Опубликовано видео взятия в плен россиян в Сирии

Поделиться

Комментарии

Боевики ИГ опубликовали второе видео с двумя пленными россиянами. Запись опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов."Съемка была сделана сразу после попадания Заболотниго и Цуркану в плен", - сообщает канал.На видео боевики пытаются выяснить личности попавших в плен.Раннее, агенство "Амак" опубликовало видео с россиянами, которые были взяты в плен во время контрнаступления боевиков. В видео один из пленных представляется как Заболотный Роман Васильевич, уроженец Ростовской области Аксайского района поселка Рассвет. Второй мужчина – Цуркану Григорий Михайлович. По некоторым данным, пленные были казнены после публикации видеозаписи.Как передает Комерсант, им предложили отказаться от православной веры и принять ислам, перейдя на сторону ИГ, но Россияне отказались и тогда их казнили.