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10.10 10:47   MIGnews.com

Опубликовано видео взятия в плен россиян в Сирии

Боевики ИГ опубликовали второе видео с двумя пленными россиянами. Запись опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

"Съемка была сделана сразу после попадания Заболотниго и Цуркану в плен", - сообщает канал.

На видео боевики пытаются выяснить личности попавших в плен.



Раннее, агенство "Амак" опубликовало видео с россиянами, которые были взяты в плен во время контрнаступления боевиков. В видео один из пленных представляется как Заболотный Роман Васильевич, уроженец Ростовской области Аксайского района поселка Рассвет. Второй мужчина – Цуркану Григорий Михайлович. По некоторым данным, пленные были казнены после публикации видеозаписи.

Как передает Комерсант, им предложили отказаться от православной веры и принять ислам, перейдя на сторону ИГ, но Россияне отказались и тогда их казнили.
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