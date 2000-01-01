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ООН одобрила проведение Конгресса в Сочи | Фото: Thinkstock11.01 15:21   MIGnews.com

ООН одобрила проведение Конгресса в Сочи

Российская сторона сообщила о том, что предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи проводится исключительно с целью подготовки к предстоящей конференции в Женеве, но не в противовес этому мероприятию.

Данное заявление вызвало одобрение у официального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефана Джаррика в среду, 11 января.

Тем не менее, он не смог дать точный ответ относительно того, будет ли специальный посланник генсека Стаффан де Мистура принимать участие в форуме.

Проведение мероприятия запланировано на конец января.

"Решение еще не принято. Решение будет принято в свое время", - заявил Дюжаррик.

Он отметил, что в секретариате приветствуют высказывания постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи о том, что форум "проводится в координации [с ООН] и в рамках подготовки к Женеве и не соперничает с женевским процессом".
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