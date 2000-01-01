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Индия все таки купит израильские ракеты 11.01 10:52   MIGnews.com

Индия все таки купит израильские ракеты

Индийская газета The Hindustan Times сообщает, что несмотря на отмену контракта о покупке большой партии противотанковых ракет Spike у израильского концерна Rafael, сделка все таки может состояться.

Речь идет о покупке 8 тысяч ракет на общую сумму более 500 миллионов долларов.

Официальным предлогом для отказа от сделки был страх индийского правительства перед зависимостью от иностранных поставщиков в оружейной сфере. Тем не менее, индийские военные настаивают на покупке Spike, указывая на то, что с их точки зрения, у израильского продукта нет конкурента на международном рынке.

Информация в газете опубликована накануне важного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Индию, который должен состояться на следующей неделе. Израиль является одним из главных поставщиков оружия в Индию, объем оружейных контрактов с этой страной превышает 1 миллиард долларов в год.
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