11.01 10:52 MIGnews.com

Индия все таки купит израильские ракеты

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Индийская газета The Hindustan Times сообщает, что несмотря на отмену контракта о покупке большой партии противотанковых ракет Spike у израильского концерна Rafael, сделка все таки может состояться.Речь идет о покупке 8 тысяч ракет на общую сумму более 500 миллионов долларов.Официальным предлогом для отказа от сделки был страх индийского правительства перед зависимостью от иностранных поставщиков в оружейной сфере. Тем не менее, индийские военные настаивают на покупке Spike, указывая на то, что с их точки зрения, у израильского продукта нет конкурента на международном рынке.Информация в газете опубликована накануне важного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Индию, который должен состояться на следующей неделе. Израиль является одним из главных поставщиков оружия в Индию, объем оружейных контрактов с этой страной превышает 1 миллиард долларов в год.