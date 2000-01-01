11.01 11:11 MIGnews.com

Второй канал заплатил за записи Яира Нетаниягу 50 тысяч

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Газета Гаарец сообщает, что второй канал израильского ТВ заплатил 50 тысяч шекелей за запись разговоров сына премьер-министра , Яира Нетаниягу в стрип-клубах.Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: “Насколько мне известно, водитель офиса премьер-министра пытался продать запись этого разговора, по меньшей мере двум медиа-компаниям - за тысячи или даже десятки тысяч шекелей. Я думаю, что второй канал, пользующийся доверием публики, обязан сообщить, купил ли он эту запись, и если купил, то за сколько”.