Второй канал заплатил за записи Яира Нетаниягу 50 тысяч
Газета Гаарец сообщает, что второй канал израильского ТВ заплатил 50 тысяч шекелей за запись разговоров сына премьер-министра , Яира Нетаниягу в стрип-клубах.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: “Насколько мне известно, водитель офиса премьер-министра пытался продать запись этого разговора, по меньшей мере двум медиа-компаниям - за тысячи или даже десятки тысяч шекелей. Я думаю, что второй канал, пользующийся доверием публики, обязан сообщить, купил ли он эту запись, и если купил, то за сколько”.