11.01 11:35 MIGnews.com

"Пока иранские силы в Сирии никакой стабильности не будет"

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В Сирии и во всем регионе не будет никакой стабильности, пока иранские силы находятся в САР. Об этом заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.В интервью The Times of Israel Persian, депутат поддержал позицию правительства в отношении Ирана. При этом он подчеркнул, что Израиль продолжит противостоять Исламской Республике в создании военных объектов в Сирии.Также Лапид призвал внести некоторые изменения в пунктах ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году.По его словам, Иерусалим должен более активно лоббировать администрацию США, чтобы противостоять растущему влиянию Тегерана в регионе.Лапид отметил, что все "кто заинтересован (включая Асада и РФ) в стабильности в Сирии, должен понимать, что до тех пор, пока в Сирии будут находиться иранские войска, никакой стабильности не будет".