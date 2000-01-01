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Захава Гальон поздравила Тамар Зандберг 11.01 12:06   MIGnews.com

Захава Гальон поздравила Тамар Зандберг

22 марта в партии Мерец впервые состоятся праймериз. Утром 11 января о своем участии в них объявила депутат Кнессета Тамар Зандберг. Кроме нее в праймериз участвуют Захав Нальон, Илан Гилон и Ави Дабуш.

Зандберг уверяет, что под ее руководством Мерец получит на выборах десять мандатов.

Захава Гальон поздравила конкурентку с ее решением выдвинуть свою кандидатуру: “Я возглавила инициативу праймериз только ради того, чтобы в Мерец пришло еще больше людей. Успех левых важен для всех нас, и я уверена в том, что я преуспею в обновлении левых и в сплочении рядов. Я приведу Мерец к тому, что его сила, его влияние будут удвоены. Я уверена в том, что после того, как меня изберут, мы найдем пути работы вместе, с тем чтобы продвигать и распространять ценности партии Мерец”.
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