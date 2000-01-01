11.01 14:54 MIGnews.com

Южная Корея намерена запретить биткоин

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Сеул обеспокоен возможным уклонением от уплаты налогов и развитием криптовалютной игромании.Правительство Южной Кореи планирует принять закон, который запрещает оборот криптовалют, таких как биткоин, на своих биржах.Об этом заявил министр юстиции, отмечая, что виртуальные валюты вызывают у правительства "серьезную озабоченность".На этой неделе на нескольких криптовалютных биржах в столице Южной Кореи прошли проверки в ходе расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов, сообщает Би Би Си.Биткоин и другие криптовалюты потеряли в четверг около 10% своей стоимости, биткоин подешевел до 13 тысяч долларов, но сложно судить, насколько тесно это связано с событиями в Сеуле.Учитывая низкий уровень торговли и относительно небольшое количество людей, владеющих виртуальными валютами, резкие колебания котировок криптовалют стали нормой, напоминают эксперты.