Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Южная Корея намерена запретить биткоин | Фото: Thinkstock11.01 14:54   MIGnews.com

Южная Корея намерена запретить биткоин

Сеул обеспокоен возможным уклонением от уплаты налогов и развитием криптовалютной игромании.

Правительство Южной Кореи планирует принять закон, который запрещает оборот криптовалют, таких как биткоин, на своих биржах.

Об этом заявил министр юстиции, отмечая, что виртуальные валюты вызывают у правительства "серьезную озабоченность".

На этой неделе на нескольких криптовалютных биржах в столице Южной Кореи прошли проверки в ходе расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов, сообщает Би Би Си.

Биткоин и другие криптовалюты потеряли в четверг около 10% своей стоимости, биткоин подешевел до 13 тысяч долларов, но сложно судить, насколько тесно это связано с событиями в Сеуле.

Учитывая низкий уровень торговли и относительно небольшое количество людей, владеющих виртуальными валютами, резкие колебания котировок криптовалют стали нормой, напоминают эксперты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Абу Мазен посетит Путина в феврале
15:21
ООН одобрила проведение Конгресса в Сочи
14:58
Скончался бывший гитарист Motorhead Эдди Клар
14:31
Петах-Тиква: муж зарезал жену, когда та звонила в полицию
14:15
WADA: нам пытаются помешать хакеры из Fancy Bear
13:55
ЦАХАЛ продолжает поиски убийц раввина Шаваха
13:46
Авив Гефен: Биби сбросил самую страшную бомбу  
12:56
Ракета выпущенная из Газы взорвалась в Газе
12:06
Захава Гальон поздравила Тамар Зандберг
12:02
Австрия: студентов оштрафовали за израильский флаг
11:35
"Пока иранские силы в Сирии никакой стабильности не будет"
11:22
В Турции задержали организатора убийства дипломата Карлова
11:11
Второй канал заплатил за записи Яира Нетаниягу 50 тысяч
11:05
СМИ: Эквадор просил у Лондона дипстатус для Джулиана Ассанжа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus