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Абу Мазен посетит Путина в феврале | Фото: сайт Кремля/kremlin.ru11.01 15:44   MIGnews.com

Абу Мазен посетит Путина в феврале

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретится с российским президентом Владимиром Путиным в первой половине февраля, чтобы обсудить перемену американской политики в отношении Иерусалима.

"Президент Аббас обсудит с ним ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе признание Трампом Иерусалима столицей Израиля", - заявил российскому проправительственному порталу Sputnik посол ПА в России Абдель Хафез Нофаль 11 января.

Он отметил, что встреча состоится на территории Российской федерации, не став уточнять, где и когда именно.

Стоит отметить, что в последний раз Аббас посещал Путина в Москве в мае. В ходе того визита председатель ПА заявил о невозможности решения палестинского вопроса "без значимого участия России в мирном процессе".

Сама же Москва публично высказывалась против "Иерусалимской декларации" Трампа, а также проголосовала против этой инициативы на экстренном саммите Генассамблеи ООН в декабре.
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