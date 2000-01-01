11.01 15:44 MIGnews.com

Абу Мазен посетит Путина в феврале

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретится с российским президентом Владимиром Путиным в первой половине февраля, чтобы обсудить перемену американской политики в отношении Иерусалима."Президент Аббас обсудит с ним ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе признание Трампом Иерусалима столицей Израиля", - заявил российскому проправительственному порталу Sputnik посол ПА в России Абдель Хафез Нофаль 11 января.Он отметил, что встреча состоится на территории Российской федерации, не став уточнять, где и когда именно.Стоит отметить, что в последний раз Аббас посещал Путина в Москве в мае. В ходе того визита председатель ПА заявил о невозможности решения палестинского вопроса "без значимого участия России в мирном процессе".Сама же Москва публично высказывалась против "Иерусалимской декларации" Трампа, а также проголосовала против этой инициативы на экстренном саммите Генассамблеи ООН в декабре.