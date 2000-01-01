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12.01 01:32   MIGnews.com

Женщины смогут посетить Саудовскую Аравию без мужчин

Уже в ближайшее время женщины старше 25 лет смогут посетить Саудовскую Аравию сами, без обязательного сопровождения мужчин. Данная информация появилась в четверг, 11 января. Сообщается также, что уже в первом квартале текущего года начнётся выдача специальных туристических виз, передаёт местная газета Arab News.

Представитель Главного управления по туризму и национальному наследию королевства Омар аль-Мубарак также сообщил о том, что "однократная виза будет действительна в течение 30 дней". Он также отметил, что другие визы - для паломничества или трудовой миграции продолжат действовать на территории страны.

Он также добавил, что с его точки зрения отмена ограничения на посещение страны женщинами без сопровождения мужчин позитивно отобразится на развитии туризма в Саудовской Аравии, а также сделает страну более доступной для женщин, желающих познакомиться с уникальной культурой страны.

Тем не менее, для женщин моложе 25 запрет продолжит действовать.

По мнению экспертов, такие изменения продиктованы последними тенденциями к либерализации в общественной жизни королевства, в частности, расширение прав женщин. С недавних пор им позволяется водить машины, присутствовать на трибунах стадионов во время футбольных матчей и находиться с открытым лицом в помещениях судов.
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