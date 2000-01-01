11.01 16:50 MIGnews.com

Египет расследует "слив" о поддержке Трампа по Иерусалиму

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Генеральный прокурор Египта Набиль Садек распорядился провести безотлагательное расследование в отношении заметки, опубликованной в американском таблоиде New York Times, о том, что Каир поддерживает признание президентом США Дональдом Трампом Иерусала столицей Израиля.В заявлении генпрокуратуры говорится, что опубликованная в минувшие выходные статья "подрывает безопасность Египта, общественный мир и наносит ущерб общественным интересам".Стоит отметить, что до этого за данную заметку NYTimes жестко раскритиковали египетские депутаты, общественные деятели и Государственная информационная служба.Да и в целом правительство президента Абдель-Фаттаха ас-Сисси, являющегося одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке, осудило решение Трампа по Иерусалиму и было одним из инициаторов экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой инициативу американского президента осудили.Вчера редактор рубрики международных новостей Майкл Слэкман прокомментировал ажиотаж вокруг данной статьи, назвав ее "примером проверенной, последовательной журналистики, которую редакция полностью поддерживает".