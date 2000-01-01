Утечкой пьяных разговоров Яира Нетаниягу займется Минюст

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил главе Минюста Айелет Шакед, что ее ведомство должно изучить законность утечки аудиозаписей беседы его сына Яира с Ори Маймоном – сыном газового магната Коби Маймона.
Кроме того, премьер также поднял вопрос о возможности разработки законов для предотвращения подобных утечек в дальнейшем.
Нетаниягу также получил заняться расследованием утечки министру культуры и спорта Мири Регеву.
"Мы не можем быть заложниками. Они угрожают нам, а затем размахивают им перед СМИ. Мы не можем становиться козлами отпущения, которые в любой момент могут быть избиты", - сказал он ей.
Сама глава Минкульта сказала Айелет Шакед, что ее министерство обязано разработать защиту государственных должностных лиц, их окружения и семей от нарушений конфиденциальности.
"Отсутствие системы, которая бы нас защищала, недопустимо. Вашей системе правосудия пришла пора начинать действовать по этому вопросу и защищать нас. Сегодня это случилось с Яиром Нетаниягу, а завтра – с Регев, Кахлоном, премьер-министром, да кем угодно", - посетовала она.
Биньямин Нетаниягу с министром согласился, назвав "слив" аудизаписи со своим сыном "пересечением красной черты безопасности".
Напомним, что 8 января 2-ой канал ИТВ обнародовал аудиозапись разговоров Нетаниягу-младшего с друзьями двухлетней давности, в которой тот делал неоднозначные заявления о подписании договора между правительством и Isramco о передаче прав на разведку газового месторождения Тамар и откровенно оскорбительно выказывался о своей бывшей девушке.