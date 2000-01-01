11.01 18:31 MIGnews.com

Австрийский министр – за концентрирование беженцев

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Недавно назначенный министр внутренних дел Австрии от ультраправой Партии свободы Герберт Кикль заявил о желании правительства "сконцентрировать" просителей убежища, чем вызвал небывалую шумиху, употребив термин, как правило ассоциирующийся с нацистскими концлагерями.На пресс-конференции 11 января политик рассказал о необходимости создания "центров основных услуг и развития необходимой инфраструктуры для концентрирования людей в одном месте в процессе предоставления убежища".Директор благотворительной организации для мигрантов SOS Mitmensch Александр Поллак назвал подобную инициативу "преднамеренной провокацией", а австрийский эссеист Роберт Мисик – "перейденным Рубиконом".Обрушились на министра с критикой и в парламенте. Оппозиционная Партия зеленых заявила о "проникновении в наш образ мыслей и чувств языка национал-социализма", в то время как партия Новая Австрия и Либеральный форум (NEOS) призвала Кикля извиниться за "преднамеренную провокацию".На этом фоне новый глава МВД хоть извиняться и не стал, но заверил в том, что не имел намерения кого бы то ни было провоцировать, и предупредил о том, что правительство будет осуществлять "очень строгую политику предоставления убежища" в ответ на рост преступлений, совершенных иностранцами.