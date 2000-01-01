Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Австрийский министр – за концентрирование беженцев 11.01 18:31   MIGnews.com

Австрийский министр – за концентрирование беженцев

Недавно назначенный министр внутренних дел Австрии от ультраправой Партии свободы Герберт Кикль заявил о желании правительства "сконцентрировать" просителей убежища, чем вызвал небывалую шумиху, употребив термин, как правило ассоциирующийся с нацистскими концлагерями.

На пресс-конференции 11 января политик рассказал о необходимости создания "центров основных услуг и развития необходимой инфраструктуры для концентрирования людей в одном месте в процессе предоставления убежища".

Директор благотворительной организации для мигрантов SOS Mitmensch Александр Поллак назвал подобную инициативу "преднамеренной провокацией", а австрийский эссеист Роберт Мисик – "перейденным Рубиконом".

Обрушились на министра с критикой и в парламенте. Оппозиционная Партия зеленых заявила о "проникновении в наш образ мыслей и чувств языка национал-социализма", в то время как партия Новая Австрия и Либеральный форум (NEOS) призвала Кикля извиниться за "преднамеренную провокацию".

На этом фоне новый глава МВД хоть извиняться и не стал, но заверил в том, что не имел намерения кого бы то ни было провоцировать, и предупредил о том, что правительство будет осуществлять "очень строгую политику предоставления убежища" в ответ на рост преступлений, совершенных иностранцами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:17
Настырный котенок вернулся к хозяйке на поезде
22:12
Видео: солдат, разогревая еду, уничтожил БТР за 28 миллионов
21:59
Генштаб ВС России: Дроны могут атаковать в любой точке мира
21:57
Нетаниягу договорился о встрече с Путиным
21:32
Франция: Заключенный-исламист ранил надзирателей в тюрьме
21:00
Арабы сообщают о двух убитых ЦАХАЛом протестующих
20:29
Путин: Ким Чен Ын - зрелый политик
18:03
Утечкой пьяных разговоров Яира Нетаниягу займется Минюст
17:43
Германия: 1,5 года условно за фото с отрезанными головами
16:50
Египет расследует "слив" о поддержке Трампа по Иерусалиму
16:21
ХАМАС обстрелял "дрон ЦАХАЛа"
16:03
Антимонопольное управление запретило слияние El Al и Israir
15:44
Абу Мазен посетит Путина
15:21
ООН одобрила проведение Конгресса в Сочи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus