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Путин: Ким Чен Ын - зрелый политик 11.01 20:29   MIGnews.com

Путин: Ким Чен Ын - зрелый политик

Президент России Владимир Путин заявил, что считает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "абсолютно грамотным и уже зрелым политиком".

Путин также добавил, что благодаря работе над ядерной программой Ким Чен Ын решил стратегическую задачу.

Тем не менее, по мнению президента России, при денуклиаризации Корейского полуострова необходимо исходить из реалий, проводить переговоры.

"Он [Ким Чен Ын] решил свою стратегическую задачу - у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км., которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае - любой точки на территории его вероятного противника", - цитирует слова Путина информационное агентство ТАСС.

Такое заявление от главы государства прозвучало в ходе его выступления на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств в четверг, 11 января.

Путин убеждён, что Ким Чен Ын "конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

"Надо исходить из реалий, из того, что есть, а исходя из реалий, действовать крайне аккуратно и если уж и ставить перед собой труднорешаемую задачу денуклиаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог, через переговоры", - добавил российский политик.

"Думаю, что как бы сложно это ни казалось, но в конечном итоге возможно", -добавил президент.
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