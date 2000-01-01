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Нетаниягу договорился о встрече с Путиным | Фото: Коби Гидеон, GPO11.01 21:57   MIGnews.com

Нетаниягу договорился о встрече с Путиным

В течение ближайших недель премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, о чем сообщил на конференции издания Globes в Иерусалиме.

"Я договорился о встрече с Путиным в ближайшие недели", - сказал он на сегодняшнем мероприятии.

Глава правительства добавил, что, помимо Путина, в ближайшее время ему предстоят встречи еще с двумя лидерами самых сильных стран в мире – его индийским коллегой Нарендрой Моди и американским президентом Дональдом Трампом. С последним, подчеркнул Нетаниягу, встреча состоится "в марте, если не раньше".

Ранее, 1 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о телефонной беседе между Путиным и Нетаниягу, в ходе которой они договорились о встрече, на которой поднимут тему двусторонних отношений и обменяются мнениями по различным международным и региональным вопросам.

Напомним, что последняя встреча двух лидеров состоялась в августе прошлого года в Сочи.
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