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Кто такой Роман Абрамов и как он связан с Яиром Нетаниягу 11.01 08:10   MIGnews.com

Кто такой Роман Абрамов и как он связан с Яиром Нетаниягу

Второй канал израильского ТВ опубликовал информацию о третьем участнике скандального разговора Яира Нетаниягу в стрип-клубе, запись которого была опубликована Гаем Пелегом.

В веселье в стрип-клубах на улице Ха-Масгер в Тель-Авиве, кроме Яира, участвовали сын израильского олигарха Коби Маймона Ори Маймон и Роман Абрамов.

Роман Абрамов до последнего времени был представителем австралийского миллиардера Джеймса Пакера в Израиле.

Абрамов познакомился с Яиром на вечеринке в Кейсарии два года назад. Абрамов работал директором департамента развития бизнеса в компании Пакера, его зарплата составляла десятки тысяч шекелей. Абрамов и яир вместе провели отпуск на яхте.

И Пакер, и Абрамов считаются близкими друзьями семьи Нетаниягу. Обоих подозревали в передаче дорогостоящих подарков Нетаниягу. В результате расследования, дружба Пакера и Нетаниягу прекратилась. Романов был уволен из компании Пакера незадолго до публикации скандальной записи Яира Нетаниягу.
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