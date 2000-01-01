11.01 08:10 MIGnews.com

Кто такой Роман Абрамов и как он связан с Яиром Нетаниягу

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Второй канал израильского ТВ опубликовал информацию о третьем участнике скандального разговора Яира Нетаниягу в стрип-клубе, запись которого была опубликована Гаем Пелегом.В веселье в стрип-клубах на улице Ха-Масгер в Тель-Авиве, кроме Яира, участвовали сын израильского олигарха Коби Маймона Ори Маймон и Роман Абрамов.Роман Абрамов до последнего времени был представителем австралийского миллиардера Джеймса Пакера в Израиле.Абрамов познакомился с Яиром на вечеринке в Кейсарии два года назад. Абрамов работал директором департамента развития бизнеса в компании Пакера, его зарплата составляла десятки тысяч шекелей. Абрамов и яир вместе провели отпуск на яхте.И Пакер, и Абрамов считаются близкими друзьями семьи Нетаниягу. Обоих подозревали в передаче дорогостоящих подарков Нетаниягу. В результате расследования, дружба Пакера и Нетаниягу прекратилась. Романов был уволен из компании Пакера незадолго до публикации скандальной записи Яира Нетаниягу.