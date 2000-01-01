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Китай разрешил гражданам снова посещать Израиль | Фото: Thinkstock11.01 08:29   MIGnews.com

Китай разрешил гражданам снова посещать Израиль

Министерство иностранных дел Китая отменило рекомендацию для своих граждан воздержаться от посещения Израиля. Документ был опубликован после того, как президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на Гилада Коэна, гендиректора отделения Азии и Тихоокеанского региона в МИД Израиля.

Власти Китая приняли данное решение после интенсивной работы МИДа и посольства Израиля в Пекине.

Отмечается, что из-за рекомендации воздержаться от посещения Еврейского государства были отменены несколько важных визитов китайских делегаций в Израиль.

Коэн также добавил, что израильский МИД работает над тем, чтобы убедить другие страны отменить аналогичные рекомендации.
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