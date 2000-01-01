11.01 09:52 MIGnews.com

Босс 2-го канала требует два миллиона за "секс-микрофон"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший шеф компании Кешет и основатель второго канала израильского ТВ Алекс Гилади подал в суд на двух знаменитостей - ведущую 10-го канала Ошрат Котляр и журналистку газеты Гаарец Нери Ливнех.Гилади обвиняет Котляр и Ливнех в клевете и требует компенсации в размере два миллиона шекелей.В прямом эфире 10-го канала израильская телеведущая Ошрат Котлер рассказала, что произошло 25 лет назад. По ее словам, когда в начале своей журналистской карьеры она пришла на 2-ой канал ИТВ, Алекс Гилади, который на тот момент был генеральным директором, а ныне президент медиа-корпорации "Кешет", сделал ей "непристойное предложение"."Мне позвонил Гилади и пригласил на ужин. Когда я начала увиливать и предложила сходить на обед, он сказал "нет, ужин и остальная часть твоего вечера", - вспоминает Котлер.На ее возражение, что она замужем Алекс Гилади ей ответил: "Какая разница? Разве ты не знала, как продвигаются по карьерной лестнице на телевидении и в Голливуде?"Котлер утверждает, что отказалась от предложения Гилади, заявив, что в таком случае не будет продвигаться по карьерной лестнице.Она призналась, что ей до сих пор сложно об этом говорить, и выразила уважение тем женщинам, которые не скрывают, что к ним домогались высокостоящие мужчины."Может быть, я и не должна была ждать так долго. Может быть, я могла бы избавить от мучений некоторых женщин, которые ходили на собеседования в "Кешет", - рассуждает Ошрат Котлер.После обвинений, выдвинутых в отношении директора второго канала Алекса Гилади ведущей программ новостей Ошрат Котлер, настала очередь журналистки газеты Гаарец, вспомнившей о пережитых надругательствах.Журналистка Гаарец Нери Ливнех рассказала о том, что несколько лет назад Гилади позвонил ей. Она была уверена в том, что ей предлагают работу. После того, как двое поговорили в кафе, Гилади пригласил ее домой "посмотреть новую программу".Пока Ливнех сидела в гостиной перед несколькими экранами, Гилади поднялся на второй этаж "освежиться".Ливнех описывает последующие события так: "Он встал передо мной и внезапно распахнул халат и сказал: Говори со мной. Это не был тот микрофон, в который я хотела говорить. Я приказала ему закрыть халат и вызвать такси".Гилади прокомментировал рассказ Ливнех: "То что она рассказывает, в основном верно. Но я в тот момент не занимал официальной должности. То, что делают взрослые люди в их домах - их частная жизнь. Я не приглашал ее на работу, я не помню, чтобы мы об этом говорили. В любом случае, у меня не было намерения причинить ей боль, и если это случилось, я выражаю свое искреннее сожаление".После публикации обвинений Котляр и Ливнех Гилади был вынужден уйти с поста директора второго канала. В исковом заявлении говорится: “Я был вынужден объясняться с высокопоставленными фигурами в Израиле и за рубежом. Эти публикации очень унизили меня. я был вынужден уйти с занимаемых постов, со всеми вытекающими финансовыми и прочими последствиями. Моя жизнь полностью изменилась после этих публикаций”.Гилади также угрожает подать в суд на 10-й канал Гараец за публикацию информации об “изнасилованиях” указанных журналисток.