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СМИ: Эквадор просил у Лондона дипстатус для Джулиана Ассанжа 11.01 11:05   MIGnews.com

СМИ: Эквадор просил у Лондона дипстатус для Джулиана Ассанжа

Великобритания отклонила запрос Эквадора на предоставление основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу дипломатического статуса, сообщает газета The Guardianсо ссылкой на представителя Форин офис.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, решение проблемы с Ассанджем возможно, только если он покинет посольство южноамериканской страны и предстанет перед судом.

Ранее в СМИ сообщалось, что правительство Эквадора предоставило Ассанжу гражданство. Однако глава МИД республики отказался комментировать данную информацию, только ответив, что Кито продолжает искать решение этой проблемы в строгом соответствии с нормами международного права.

Джулиано Ассанж проживает в здании дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года, после того, как попросил у эквадорских властей убежища, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, домогательстве и "принуждении к действиям сексуального характера". Со своей стороны основатель WikiLeaks своей вины не признал и назвал обвинения политически мотивированными.

По мнению экспертов, главным опасение Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
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