11.01 11:05 MIGnews.com

СМИ: Эквадор просил у Лондона дипстатус для Джулиана Ассанжа

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Великобритания отклонила запрос Эквадора на предоставление основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу дипломатического статуса, сообщает газета The Guardianсо ссылкой на представителя Форин офис.По словам представителя внешнеполитического ведомства, решение проблемы с Ассанджем возможно, только если он покинет посольство южноамериканской страны и предстанет перед судом.Ранее в СМИ сообщалось, что правительство Эквадора предоставило Ассанжу гражданство. Однако глава МИД республики отказался комментировать данную информацию, только ответив, что Кито продолжает искать решение этой проблемы в строгом соответствии с нормами международного права.Джулиано Ассанж проживает в здании дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года, после того, как попросил у эквадорских властей убежища, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, домогательстве и "принуждении к действиям сексуального характера". Со своей стороны основатель WikiLeaks своей вины не признал и назвал обвинения политически мотивированными.По мнению экспертов, главным опасение Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.