11.07 11:44 MIGnews.com

Гальон: Биби - коллаборационист глобального антисемитизма

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Лидер партии Мерец Захава Гальон обрушилась с резкой критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Причиной стал тот факт, что Нетаниягу распорядился отозвать заявление посла Израиля в Будапеште Йоси Армани, осудившего развернутую правительством Венгрии кампании против американского еврейского олигарха Джорджа Сороса.Гальон обозвала израильского премьера “коллаборационист глобального антисемитизма”, и добавила, что он “дает легитимацию антисемитам всего мира”.Гальон добавила: “Это будет не первый раз когда неонацисты цитируют Нетаниягу, и они еще с теплотой вспоминают его утверждение о том, что муфтий Иерусалима несет ответственность за Холокост”.