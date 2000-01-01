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flickr 11.07 14:21   MIGnews.com

Саудовская Аравия заблокировала сайт Arab48 из-за Израиля

Саудовская Аравия заблокировала доступ к популярному израильскому арабскому веб-сайту после того, как он опубликовал статьи о предполагаемых саудовских планах по нормализации отношений с Израилем и привел сообщения из еврейской прессы о том, что израильские официальные лица были довольны провозглашением королем Салманом его сына, Мохаммеда Бин Салмана, крон-принцем.

Веб-сайт Arab48, который резко критикует политику Израиля, был заблокирован в Саудовской Аравии, начиная с 6 июля, как сообщает главный редактор сайта Рами Мансура. Это произошло через 4 дня после публикации статьи под заголовком "Израиль делает ставку на Саудовскую Аравию для нормализации отношений с арабским миром".

"Кажется, мы заблокированы из-за статей об отношениях между Саудовской Аравией и Израилем и о Мухаммеде Бин Салмане. Саудовцы просто изолируют своих граждан от внешнего мира ", - сказал Мансур. Он сказал, что это первый раз, когда кто-то заблокировал сайт с момента его создания в 1999 году.

Посольство Саудовской Аравии в Аммане не отреагировало на письменный запрос от The Jerusalem Post касательно информации о том, почему сайт заблокирован. Блокировка этого и других сайтов указывает на нетерпимый характер саудовского режима.

Блокада Arab48 проходит на фоне того, как как Эр-Рияд, к которому присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, выдвинули ультиматум Катару закрыть новостное издание al-Jazeera за "дестабилизацию правительств и поддержку радикальных и террористических группировок".

Блокировка сайтов распространена в Саудовской Аравии, по данным Freedom House, американской мониторинговой группы.

Статья, которая, по-видимому, вдохновила Саудовскую Аравию на блокировку сайта Arab48, была опубликована 2 июля и сослалась на недавнюю статью Yediot Ahronoth, в которой основное внимание уделялось Анвару Эшки, бывшему главному генералу Саудовской Аравии, возглавляющему саудовский центр стратегических исследований на Ближнем Востоке.
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