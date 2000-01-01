Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








flickr 11.07 20:29   MIGnews.com

Махмуд Аббас нанесет официальный визит в Китай 17-20 июля

Председатель ПА Махмуд Аббас нанесет государственный визит в Китай в период с 17 по 20 июля по приглашению президента Китая Си Цзиньпина, как сообщил во вторник, 11 июля, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"В ходе визита президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Ли Кэцян и главный законодатель Чжан Дэцзян проведут переговоры с Аббасом. Стороны обменяются мнениями по двусторонним отношениям, палестинским вопросам и другим вопросам, представляющим общий интерес", - сказал Гэн.

Китай и палестинцы долгое время сохраняют дружеские отношения, и Китай входит в число первых стран, признающих Организацию освобождения Палестины и государство Палестина, сказал пресс-секретарь МИД Китая.

"Китай будет сотрудничать с Палестиной для дальнейшего развития дружбы и содействия развитию всестороннего дружественного сотрудничества. Китай поддерживает справедливый курс палестинского народа по восстановлению его законных национальных прав и будет играть конструктивную роль в содействии израильско-палестинскому мирному процессу", - сказал Гэн.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:31
Суд отклонил апелляцию Сары Нетаниягу
20:55
Эрдогана обвинили в геноциде и военных преступлениях
20:02
Катар: мы будем и дальше поддерживать инфраструктуру Газы
17:30
Биньямин Нетаниягу провел встречу с главой МИД Ирландии
17:16
Гидеон Саар: позиция Габая не привлекательна для общества
16:50
СМИ: истребитель ВВС Сирии сбили над зоной деэскалации
16:15
Сближение с арабами не заменит решения палестинской проблемы
15:50
27 нелегалов арестованы в Умм-эль-Фахме
14:50
Землетрясение магнитудой 6,8 у берегов Новой Зеландии
14:32
Самый жаркий день: пляж закрыт из-за сброса нечистот
14:21
Саудовская Аравия заблокировала сайт Arab48 из-за Израиля
14:09
Спецназ не зря сидел в засаде: инцидент на границе с Египтом
13:25
Поселенцы призвали Нетаниягу дать отпор решению ЮНЕСКО
13:07
Скандал в Каракаль: командир отстранен от должности
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus