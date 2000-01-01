11.07 20:29 MIGnews.com

Махмуд Аббас нанесет официальный визит в Китай 17-20 июля

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Председатель ПА Махмуд Аббас нанесет государственный визит в Китай в период с 17 по 20 июля по приглашению президента Китая Си Цзиньпина, как сообщил во вторник, 11 июля, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан."В ходе визита президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Ли Кэцян и главный законодатель Чжан Дэцзян проведут переговоры с Аббасом. Стороны обменяются мнениями по двусторонним отношениям, палестинским вопросам и другим вопросам, представляющим общий интерес", - сказал Гэн.Китай и палестинцы долгое время сохраняют дружеские отношения, и Китай входит в число первых стран, признающих Организацию освобождения Палестины и государство Палестина, сказал пресс-секретарь МИД Китая."Китай будет сотрудничать с Палестиной для дальнейшего развития дружбы и содействия развитию всестороннего дружественного сотрудничества. Китай поддерживает справедливый курс палестинского народа по восстановлению его законных национальных прав и будет играть конструктивную роль в содействии израильско-палестинскому мирному процессу", - сказал Гэн.