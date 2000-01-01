11.07 17:30 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу провел встречу с главой МИД Ирландии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился во вторник, 11 июля, с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени.Главной темой встречи был израильско-палестинский конфликт.Премьер-министр Нетаниягу выразил неудовлетворенность традиционной позицией Ирландии и сказал министру Ковени, что его страна не осуждает палестинцев за подстрекательство и восхваление виновных в совершении терактов.Премьер-министр спросил министра Ковени, почему Ирландия помогает некоммерческим организациям, призывающим к уничтожению Израиля.Премьер-министр Нетаниягу также заявил, что многие европейские страны игнорируют основную проблему конфликта: отказ палестинцев признать еврейское государство.