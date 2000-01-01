Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Офис премьер-министра Израиля 11.07 17:30   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу провел встречу с главой МИД Ирландии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился во вторник, 11 июля, с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени.

Главной темой встречи был израильско-палестинский конфликт.

Премьер-министр Нетаниягу выразил неудовлетворенность традиционной позицией Ирландии и сказал министру Ковени, что его страна не осуждает палестинцев за подстрекательство и восхваление виновных в совершении терактов.

Премьер-министр спросил министра Ковени, почему Ирландия помогает некоммерческим организациям, призывающим к уничтожению Израиля.

Премьер-министр Нетаниягу также заявил, что многие европейские страны игнорируют основную проблему конфликта: отказ палестинцев признать еврейское государство.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:16
Гидеон Саар: позиция Габая не привлекательна для общества
16:50
СМИ: истребитель ВВС Сирии сбили над зоной деэскалации
16:15
Сближение с арабами не заменит решения палестинской проблемы
15:50
27 нелегалов арестованы в Умм-эль-Фахме
14:50
Землетрясение магнитудой 6,8 у берегов Новой Зеландии
14:32
Самый жаркий день: пляж закрыт из-за сброса нечистот
14:21
Саудовская Аравия заблокировала сайт Arab48 из-за Израиля
14:09
Спецназ не зря сидел в засаде: инцидент на границе с Египтом
13:25
Поселенцы призвали Нетаниягу дать отпор решению ЮНЕСКО
13:07
Скандал в Каракаль: командир отстранен от должности
12:50
Боевики ISIS пытаются реабилитироваться в Ираке
12:25
Левые обходят правых
12:16
"Большой Иерусалим" подан на рассмотрение Кнессета
12:05
Рынок Махане Йехуда: три брата избили 12 полицейских  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus