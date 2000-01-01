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Катар: мы будем и дальше поддерживать инфраструктуру Газы | Фото: Thinkstock11.07 20:02   MIGnews.com

Катар: мы будем и дальше поддерживать инфраструктуру Газы

Власти Катара заявили, что будут и дальше поддерживать развитие инфраструктуры в Газе, де-факто находящейся под управлением террористической организации Хамас. Данное решение было принято, несмотря на критику ряда арабских государств за связи Дохи с палестинской группировкой.

Специальный посол Катара в Газе Мухаммад аль-Амади сообщил о подписании соглашения с палестинским подрядчиком о строительстве 8 новых единиц жилья в палестинском анклаве.
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