11.07 20:55 MIGnews.com

Эрдогана обвинили в геноциде и военных преступлениях

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Несколько шведских парламентариев обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении правил ведения военного конфликта.Об этом сообщает издание The Local во вторник, 11 июля.Отмечается, что шведские политики впервые выдвинули обвинения в отношении турецкого лидера.Пять депутатов из левой "зеленой" партий считают, что все эти преступления совершаются преимущественно в населенных курдами районах Турции.В свою очередь, Карл Шлитер, представитель "зеленой" партии, выразил надежду, что и другие европейские политики последуют примеру шведских коллег и осудят политику Эрдогана.