Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








YouTube 11.07 20:55   MIGnews.com

Эрдогана обвинили в геноциде и военных преступлениях

Несколько шведских парламентариев обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении правил ведения военного конфликта.

Об этом сообщает издание The Local во вторник, 11 июля.

Отмечается, что шведские политики впервые выдвинули обвинения в отношении турецкого лидера.

Пять депутатов из левой "зеленой" партий считают, что все эти преступления совершаются преимущественно в населенных курдами районах Турции.

В свою очередь, Карл Шлитер, представитель "зеленой" партии, выразил надежду, что и другие европейские политики последуют примеру шведских коллег и осудят политику Эрдогана.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:31
Суд отклонил апелляцию Сары Нетаниягу
20:29
Махмуд Аббас нанесет официальный визит в Китай 17-20 июля
20:02
Катар: мы будем и дальше поддерживать инфраструктуру Газы
17:30
Биньямин Нетаниягу провел встречу с главой МИД Ирландии
17:16
Гидеон Саар: позиция Габая не привлекательна для общества
16:50
СМИ: истребитель ВВС Сирии сбили над зоной деэскалации
16:15
Сближение с арабами не заменит решения палестинской проблемы
15:50
27 нелегалов арестованы в Умм-эль-Фахме
14:50
Землетрясение магнитудой 6,8 у берегов Новой Зеландии
14:32
Самый жаркий день: пляж закрыт из-за сброса нечистот
14:21
Саудовская Аравия заблокировала сайт Arab48 из-за Израиля
14:09
Спецназ не зря сидел в засаде: инцидент на границе с Египтом
13:25
Поселенцы призвали Нетаниягу дать отпор решению ЮНЕСКО
13:07
Скандал в Каракаль: командир отстранен от должности
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus