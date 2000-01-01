Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








flickr 11.07 21:31   MIGnews.com

Суд отклонил апелляцию Сары Нетаниягу

БАГАЦ отклонил апелляцию, поданную супругой премьер-министра Израиля Сарой Нетаниягу. Жена Нетаниягу просила суд разрешить ей опротестовать решение Всеизраильского суда по трудовым конфликтам, вынесенное по иску бывших работников резиденции главы правительства Мени Нафтали и Гая Элияху.

Однако во вторник, 11 июля, судья Йорам Данцигер отклонил ходатайство Сары Нетаниягу.

Напомним, что Нафтали и Элияху подали в суд на Управление премьер-министра по факту нарушения их прав, которые, как они утверждают, возникли во время работы в резиденции Нетаниягу.

В частности, речь шла о крайне некорректном поведении супруги премьера в отношении обслуживающего персонала.

Сара Нетаниягу, которая не выступала ответчиком в суде и участвовала в судебном разбирательстве только в качестве свидетеля, обжаловала решение регионального суда по трудовым конфликтам.

Однако секретариат Национального суда по трудовым конфликтам отказался принять апелляцию, поскольку она не являлась стороной в разбирательстве и не имела не нее права.

Суд отклонил апелляцию супруги премьер-министра и заявил, что Сара Нетаниягу не имеет права на подачу апелляции.

Также БАГАЦ обязал Сару Нетаниягу оплатить судебные расходы Мени Нафтали и Гая Элияху в размере 5 тысяч шекелей, передает Аруц Шева.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
Эрдогана обвинили в геноциде и военных преступлениях
20:29
Махмуд Аббас нанесет официальный визит в Китай 17-20 июля
20:02
Катар: мы будем и дальше поддерживать инфраструктуру Газы
17:30
Биньямин Нетаниягу провел встречу с главой МИД Ирландии
17:16
Гидеон Саар: позиция Габая не привлекательна для общества
16:50
СМИ: истребитель ВВС Сирии сбили над зоной деэскалации
16:15
Сближение с арабами не заменит решения палестинской проблемы
15:50
27 нелегалов арестованы в Умм-эль-Фахме
14:50
Землетрясение магнитудой 6,8 у берегов Новой Зеландии
14:32
Самый жаркий день: пляж закрыт из-за сброса нечистот
14:21
Саудовская Аравия заблокировала сайт Arab48 из-за Израиля
14:09
Спецназ не зря сидел в засаде: инцидент на границе с Египтом
13:25
Поселенцы призвали Нетаниягу дать отпор решению ЮНЕСКО
13:07
Скандал в Каракаль: командир отстранен от должности
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus