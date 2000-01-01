11.07 21:31 MIGnews.com

Суд отклонил апелляцию Сары Нетаниягу

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БАГАЦ отклонил апелляцию, поданную супругой премьер-министра Израиля Сарой Нетаниягу. Жена Нетаниягу просила суд разрешить ей опротестовать решение Всеизраильского суда по трудовым конфликтам, вынесенное по иску бывших работников резиденции главы правительства Мени Нафтали и Гая Элияху.Однако во вторник, 11 июля, судья Йорам Данцигер отклонил ходатайство Сары Нетаниягу.Напомним, что Нафтали и Элияху подали в суд на Управление премьер-министра по факту нарушения их прав, которые, как они утверждают, возникли во время работы в резиденции Нетаниягу.В частности, речь шла о крайне некорректном поведении супруги премьера в отношении обслуживающего персонала.Сара Нетаниягу, которая не выступала ответчиком в суде и участвовала в судебном разбирательстве только в качестве свидетеля, обжаловала решение регионального суда по трудовым конфликтам.Однако секретариат Национального суда по трудовым конфликтам отказался принять апелляцию, поскольку она не являлась стороной в разбирательстве и не имела не нее права.Суд отклонил апелляцию супруги премьер-министра и заявил, что Сара Нетаниягу не имеет права на подачу апелляции.Также БАГАЦ обязал Сару Нетаниягу оплатить судебные расходы Мени Нафтали и Гая Элияху в размере 5 тысяч шекелей, передает Аруц Шева.