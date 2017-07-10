11.07 07:22 MIGnews.com

Победа Ави Габая: "Биби и Беннет потеют от страха"

גבאי בנאום הניצחון: "מהרגע הזה, אנחנו מחנה אחד. גוף אחד. מחר מתחיל מסע הבחירות להחלפת השלטון בישראל" pic.twitter.com/OWCkzJFGCj — חדשות 10 (@news10) July 10, 2017

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Примерно через полтора часа после закрытия избирательных участков второго тура праймериз Аводы в понедельник, 10 июля было объявлено имя победителя. Им стал Ави Габай. За него проголосовало на 1300 человек больше, чем за Амира Переца.Габай, немедленно после победы, произнес пламенную речь. Он сказал: “Это очень радостно видеть всех вас здесь такими возбужденными. Для любого, кто сомневался в жизнеспособности израильской демократии, и для любого, кто спешил хоронить Аводу, для всех тех, кто потерял надежду на альтернативу власти появилась надежда на перемены. Сегодня - праздник израильской демократии и гигантская демонстрация веры”.Габай также призвал к единству левого лагеря, целью которого будет смещение Нетаниягу: “Мой друг Герцог, вместе с Ципи Ливни добились потрясающего результата - 24 мест в Кнессете. Я еще раз предлагаю ему остаться лидером оппозиции в Кнессете. Мой друг и коллега Амир Перец, я сказал это недавно, и я это повторяю - ты мне нужен рядом со мной, мне необходим твой опыт и твоя мудрость, я призываю всех других кандидатов - приходите и будем работать вместе. С этой ночи все члены фракции, независимо от их групповой принадлежности - полноправные партнеры в усилии по смещению Нетаниягу. Мы - один дух, одно тело и один фронт. Я говорил это на протяжении всей кампании и я повторяю снова: мы не будем ждать, когда коалиция примет решение о выборах. Мы начинаем предвыборную кампанию завтра утром”.Габай подчеркнул: “Завтра мы выйдем на дорогу к сердцам израильтян, которые любят свою страну, служат ей и заботятся о ней. К сердцам израильтян, верящих в наши идеологические ценности, но десятилетиями не голосовавшими за Аводу. Мы выйдем на дорогу к их сердцам, в каждый поселок и в каждый квартал, и мы сотрем подошвы на этой дороге, убеждая их в ценности того, что мы делаем. Народ сыт по горло пессимизмом. Настало время для лидерства для которого главный приоритет - личность и народ, лидерства, которому есть дело до Димоны, а не только до Амоны, лидерства, которое в состоянии решить проблемы с детьми, больными раком, лидерства, кузены которого не представляют продавцов подлодок”.Боевой задор Габая пришелся по душе бывшему лидеру Аводы, бывшему премьер-министру Эхуду Бараку. Приветствуя победителя из далекого зарубежья, Барак сказал: “Биби, Беннет и их прихвостни потеют сегодня от страха - и есть от чего”.