11.07 08:20 MIGnews.com

Израиль и Россия подпишут пенсионное соглашение

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Израиль и Россия подпишут во вторник, 11 июля, пенсионное соглашение, ставшее результатом переговоров премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина.Впервые более 50 000 израильтян, выходцев из России, получат пенсионные выплаты за годы работы в России.Утром вторника в МИДе состоится торжественная церемония подписания двустороннего пенсионного договора между Израилем и Россией.Это стало возможным в результате переговоров, проведенных премьер-министром Биньямином Нетаниягу и его российским коллегой президентом Путиным.В ходе визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Москву в июне 2016 года, он подписал пенсионное соглашение с президентом России Владимиром Путиным. Переговорный процесс с Россией, начавшийся в 2010 году, проводили специалисты министерства иностранных дел и национального института страхования.Подписание административного протокола позволит более пятидесяти тысячам израильтян, выходцев из России, впервые получать пенсионные выплаты за годы своего трудового стажа в России.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Мы хотели, чтобы десятки тысяч израильтян получили пенсию за годы работы в России. Завтра мы подпишем в МИДе окончательное соглашение о пенсионных выплатах.Я неоднократно обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, и завтра мы доведем это дело до конца".Россия первой среди стран бывшего СССР подписывает и реализует пенсионное соглашение с Израилем. Кроме того, проводятся дополнительные переговоры с другими странами бывшего Советского Союза. По оценкам Израиля, реализация пенсионного соглашения с Россией поможет в заключении подобных договоров с этими странами.На церемонии подписания завтра будут присутствовать министр труда и социальной защиты Российской Федерации г-н Максим Топилин, министр алии и абсорбции Израиля г-жа Софа Ландвер, министр по делам Иерусалима и министр охраны окружающей среды г-н Зеэв Элькин и министр социального обеспечения Израиля г-н Хаим Кац, который подпишет договор с российским коллегой.