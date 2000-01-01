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200 репатриантов из Франции прибыли в Израиль | Фото: Thinkstock11.07 08:51   MIGnews.com

200 репатриантов из Франции прибыли в Израиль

200 французских иммигрантов прибыли в Израиль в понедельник, 10 июля, на борту самого большого рейса с репатриантами из Европы этим летом.

Ранее израильское правительство объявило о позитивных изменениях для французских олим, занятых в медицине. В прошлом вопросы трудоустройства французских медработников представляли собой основные препятствия для интеграции олим в израильское общество.

Министр иммиграции и абсорбции Софа Ландвер приветствовала продолжение французской иммиграции как "сионистской алии, которая внесла свой вклад и будет по-прежнему вносить значительный вклад в государство Израиль".

Еврейское агентство и Министерство иммиграции и абсорбции разработали план по содействию алии из Франции и облегчению интеграции французских еврейских иммигрантов в израильское общество.

Этот план включает в себя усилия по просвещению молодых французских евреев, предоставлению французским евреям всеобъемлющей информации и консультаций, устранению барьеров на пути занятости и увеличению числа эмиссаров Еврейского агентства во Франции.

"Я уверена, что эти программы принесли плоды и помогли французским иммигрантам интегрироваться в различные области: преподавание, медицина, технологи", - сказала Ландвер.

"Я знаю о трудностях, с которыми сталкиваются иммигранты из Франции, и сегодня мы вместе с Еврейским агентством и другими соответствующими органами разрабатываем творческие решения, чтобы побудить репатриантов из Франции иммигрировать в Израиль", - добавила она.

Иммиграция из Франции значительно сократилась в 2016 году. Вопросы занятости и сертификации были отмечены представителями французской общины и официальными лицами алии в качестве основной причины спада.

Тысячи квалифицированных французских медсестер не смогли работать в Израиле, потому что их сертификаты не были признаны. Студенты-медики также столкнулись с серьезными трудностями, потому что до прошлой недели Министерство здравоохранения не признавало французских медицинских степеней, потому что структура высшего образования во Франции отличается от англо-американской модели в Израиле.
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