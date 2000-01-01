11.07 08:48 MIGnews.com

Генерал ЦАХАЛа задержан по "делу о подлодках"

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В рамках расследования “дела 3000” о покупке германских подлодок ВМС Израиля утром 11 июня был задержан генерал ЦАХАЛа в отставке.Генерал доставлен для допроса в офисы подразделения по борьбе с коррупцией Лахав 433 в Лоде.Вчера по тому же делу были задержаны шесть человек, в том числе, адвокат Биньямина Нетаниягу Мики Ганор.Ганор выступал в качестве представителя германских верфей при заключении контракта на покупку подлодок.Ганора подозревают в том, что он дал взятку и “давил на немцев” с тем, чтобы те назначили его своим представителем в данной сделке.