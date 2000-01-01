Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Генерал ЦАХАЛа задержан по `делу о подлодках` 11.07 08:48   MIGnews.com

Генерал ЦАХАЛа задержан по "делу о подлодках"

В рамках расследования “дела 3000” о покупке германских подлодок ВМС Израиля утром 11 июня был задержан генерал ЦАХАЛа в отставке.

Генерал доставлен для допроса в офисы подразделения по борьбе с коррупцией Лахав 433 в Лоде.

Вчера по тому же делу были задержаны шесть человек, в том числе, адвокат Биньямина Нетаниягу Мики Ганор.

Ганор выступал в качестве представителя германских верфей при заключении контракта на покупку подлодок.

Ганора подозревают в том, что он дал взятку и “давил на немцев” с тем, чтобы те назначили его своим представителем в данной сделке.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:31
Солдат запрыгнул на машину террориста и спасся
09:23
СМИ: Москва хочет выслать из РФ 30 американских дипломатов
09:15
Выживший в Холокосте открыл огонь по палестинским бандитам
08:51
200 репатриантов из Франции прибыли в Израиль
08:20
Израиль и Россия подпишут пенсионное соглашение
08:01
Ночью убиты две женщины - в Беэр-Шеве и Сдероте
07:49
США и коалиция: Победа в Мосуле - не конец войны против ISIS
06:52
Хозяин дома в Ха-Шарон убил палестинского грабителя
06:26
Минфин и Минэнергетики против забастовки “Хеврат Хашмаль”
05:36
Встречу Путина и Трампа увековечили в телефоне за $2,5 тыс
04:28
Биньямин Нетаниягу провел встречу с президентом Руанды
03:48
Ученые: Чужая печаль вызывает в нас трагическое наслаждение
02:07
Южная Корея откроет музей борделей
01:04
Роналду останется в "Реале"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus