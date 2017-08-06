Шестая война Израиля в Ливане. Чем заплатит "Хизбалла"
Профессор Франклин Ламб из университета Оксфорда опубликовал статью о том, чем расплатится “Хизбалла” за возможную новую, шестую кампанию Израиля в Ливане.
Ламб не говорит о материальных потерях Ливана, которые вне всякого сомнения будут огромны. Он говорит об окончательной утрате “Хизбаллой” мантии “Сопротивления сионистской оккупации”, главного защитника “дела палестинцев” и о разрушении базы поддержки “Хизбаллы” в шиитской общине Ливана.
Израиль, весьма вероятно, нанесет удар по обширной территории в южном Ливане и северной Сирии - по Голанским высотам и Кунейтре, где, возможно, развернута часть ракетного арсенала “Хизбаллы”.
Но гораздо больший ущерб будет нанесен самому предлогу существования “Хизбаллы” и целям Ирана в регионе. Шиитская община в Ливане все с большим презрением относится к пропаганде “Хизбаллы”, продолжающей выставлять себя в качестве “защитника безопасности Ливана”, и, скорее, воспринимают ее как угрозу этой безопасности. Израильская оккупация Ливана окончилась 17 лет назад. Многие говорят, что настало время разоружить организацию.
Сегодня популярность “Хизбаллы”, некогда флагмана и символа “Сопротивления” - на самом низком уровне за всю ее историю, главным образом, из-за ее участия в продолжающейся уже семь лет войны в Сирии. Согласно опросам общественного мнения, 96% египтян считают, что “Хизбалла” является одной из главных причин роста экстремизма в регионе.
Хуже того - краеугольный камень идеологии “Сопротивления” разбит. Арабские авторы указывают на то, что “Хизбалла” за шесть лет войны в Сирии убила больше палестинцев - в лагере беженцев Ярмук близ Дамаска, в Алеппо и в других местах, чем Израиль за все 67 лет после “Накбы”. Риторика Хассана Насраллы, ранее пропитанная как серной кислотой ненавистью к Израилю и Западу сегодня фокусируется на новых врагах - Саудовской Аравии и “террористах-такфири” региона, которых следует уничтожить любой ценой.
Среди базы “Хизбаллы” - шиитов Ливана нарастает раздражение в связи тем, “Хизбалла”, начиная с 2011 года потеряла в Сирии больше бойцов, чем во всех войнах с Израилем. Шииты не хотят быть пушечным мясом, удовлетворяющим аппетиты растущих региональных амбиций аятолл - в Сирии, Ираке и Йемене. В шиитских пригородах Бейрута семьи отказываются отправлять своих сыновей на войну в Сирию, и говорят, что если Ирану так нужна победа над суннитами - пусть он отправляет туда своих детей.
Шестая израильская война в Ливане разгонит непредсказуемую и смертоносную динамику регионального конфликта для обеих сторон - и никто не может предсказать каковы будут потери врага и в каком виде они выйдут из конфликта. Израильтяне осознают, что эта война будет коренным образом отличаться от всех предыдущих. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Контуры будущего конфликта с “Хизбаллой”: Современный контекст и уникальные уязвимости Израиля". Несмотря на это израильское командование предупреждает, что хотя война и будет очень болезненной для Израиля Ливан, Сирия и “Хизбалла” столкнутся с серией смертельных неожиданностей и сюрпризов - и война не продлится долго.
В случае, если шиитские кварталы сравняют с землей в первые 36 часов войны, как предупреждает ЦАХАЛ, “Хизбалле” будет очень трудно доказать, что она является “защитником” ливанского народа. Идеологическим итогом такой войны станет полная утрата “Хизбаллой” легитимации в глазах населения Ливана и арабского мира. “Хизбалла” будет рассматриваться в качестве оккупационной силы - вживленной в ливанскую землю базы корпуса стражей иранской революции и басидж.