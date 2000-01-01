11.08 15:20 MIGnews.com

На пользу для народа

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Эффективность работы народных избранников оценить очень непросто. Кнессет не публикует никакой информации относительно времени, которое депутаты проводят на рабочем месте, а также не предлагает никаких данных, которые позволили бы оценить насколько эффективно депутат служит народу.Одним из параметров, позволяющим оценить если и не эффективность работы депутата, то по крайней мере его стремление заниматься парламентской работой, является участие последнего в работе комиссий. Как уже отмечалось, Кнессет не стремится оценить насколько эффективно служат избирателям парламентарии, поэтому этим занимаются общественные организации. К примеру, организация «Лаборатория общественной информации», специализирующаяся на прозрачности власти, проделала гигантскую работу, проанализировав 374 протокола заседаний комиссий Кнессета, проведенных во время летней сессии Кнессета, чтобы составить список депутатов, принявших участие в заседаниях.Согласно проведенному анализу, отличником парламентской работы является депутат Кнессета Моше Гафни (Еврейство Торы), который принял участие в 70 заседаниях. Гафни стоит во главе финансовой комиссии Кнессета, поэтому не удивляет тот факт, что 88% из 70 заседаний являлись заседаниями именно финансовой комиссии. На втором месте расположился глава коалиции Давид Битан (Ликуд), который принял участие в 66 заседаниях различных комиссий, из них 23 заседания комиссии по делам Кнессета, 15 заседаний финансовой комиссии и 7 заседаний комиссии по вопросу общественного вещания.Наиболее активным участником заседаний комиссий от оппозиционных партий является Дов Ханин (Объединенный список) — он принял участие в 55 заседаниях. Эйтан Кабель (СионЛаг), являющийся главой экономической комиссии Кнессета, принял участие в 54 заседаниях, и замыкает тройку активных оппозиционеров Мики Леви из Еш Атид — 51 заседание.Наиболее популярными среди депутатов являлись заседания финансовой комиссии Кнессета, которые во время летней сессии посетили хотя бы один раз 63 депутата. В заседаниях комиссии по делам Кнессета и комиссии по труду и благосостоянию приняли участие 55 и 52 депутат соответственно. Наиболее популярным заседание во время летней сессии стало заседание, на котором обсуждалась отсрочка начала работы Корпорации общественного вещания — его посетили 22 депутата. Наименьшей популярностью пользовались заседания специальной комиссии по вопросу исчезновения йеменских детей. В каждом из 12 заседаний комиссии приняли участие в среднем три депутата.