Авигдор Либерман побывал на учениях бригады «Гивати»
Министр обороны Авигдор Либерман побывал на этой неделе на учениях бригады «Гивати». Его сопровождали начальник генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот, командующий Южным военным округом генерал-майор Эяль Замир и командующий бронетанковой дивизией «Ха-Плада», бригадный генерал Одед Басьюк.
Во время визита глава оборонного ведомства принял рапорты командующего бригадой «Гивати» полковника Дадо Бар-Калифа и старшего командного состава бригады о ходе учений. После этого министр встретился и побеседовал с бойцами.
В ходе беседы Авигдор Либерман сказал офицерам и солдатам бригады «Гивати», что они должны быть готовы к любому развитию событий и к самым разным сценариям в различных точках, чтобы быстро и эффективно отреагировать на любые вызовы.
«Мощь и боеготовность, которые я вижу, весьма впечатляют, а дивизия и бригада «Гивати» являются частью ударной силы, которая будет иметь огромное значение в ходе боевых действий. Я рад увидеть здесь высокую мотивацию и профессионализм солдат и командиров. Эти учения являются еще одним шагом в подготовке армии к возможной конфронтации, и вашей задачей станет однозначная и убедительная победа в будущем конфликте. Я полагаюсь на вас, все граждане Государства Израиль полагаются на вас», - сказал Авигдор Либерман.