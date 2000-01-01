США начали строительство на военно-морской базе Украины
В рамках программы помощи Foreign Military Construction Sales ВМС США возведут на территории Очаковской военно-морской базы Украины три объекта: оперативный центр, ремонтную мастерскую для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру.
Как пишет ИА "Экономика сегодня", объекты будут использоваться украинскими военнослужащими для военно-морских и общевойсковых учений. Кроме того, планируются совместные операции с США.
В американских ВМС пояснили, что оперативный центр позволит вывести процесс управления и контроля над флотом на новый уровень. Первый камень на базе в Очакове был заложен 25 июля.