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США начали строительство на военно-морской базе Украины | Фото: Thinkstock12.08 02:43   MIGnews.com

США начали строительство на военно-морской базе Украины

В рамках программы помощи Foreign Military Construction Sales ВМС США возведут на территории Очаковской военно-морской базы Украины три объекта: оперативный центр, ремонтную мастерскую для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру.

Как пишет ИА "Экономика сегодня", объекты будут использоваться украинскими военнослужащими для военно-морских и общевойсковых учений. Кроме того, планируются совместные операции с США.

В американских ВМС пояснили, что оперативный центр позволит вывести процесс управления и контроля над флотом на новый уровень. Первый камень на базе в Очакове был заложен 25 июля.
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