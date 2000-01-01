11.08 22:07 MIGnews.com

Разъяснения в связи с иском инвалидов к Кнессету

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В связи с многочисленными публикациями в СМИ об "ответе Кнессета" на иск людей с ограниченными возможностями хочу подчеркнуть, что "ответ Кнессета", который так широко растиражировали СМИ, не был предоставлен правильно и был вырван из контекста, говорится в официальном разъяснении депутата Тали Плосков (Кулану).В своем исковом заявлении истцы в судебном порядке требуют увеличить пособие по инвалидности до размера минимальной зарплаты. Отмечу, что данный иск был подан 6 июня, еще до публикации окончательных рекомендаций комиссии профессора Зелихи по данному вопросу.Напомню, что министр финансов Моше Кахлон выделил более 4 миллиардов шекелей на увеличение пособий для инвалидов. По предложению Кахлона, запланировано увеличение пособий до 4 тысяч шекелей в месяц, начиная с января 2018 года. Самым большим достижением, и в данном случае, прецедентом, стал тот факт, что пособия будут привязаны к минимальной зарплате.В ответе юридической службы Кнессета, а не депутатов Кнессета, сказано, что истцы, обратившись в суд, полностью проигнорировали тот момент, что этот вопрос находится на рассмотрении правительства и парламента, и Кнессет ни в коем случае не ставит под сомнение бедственное положение инвалидов. Важно уточнить, что в ответе Кнессета по иску говорится о том, что данный вопрос решается не судебной властью, а властью законодательной, и что предложения по улучшению жизни для инвалидов уже представлены на рассмотрение комиссии по труду и соцобеспечению во главе с депутатом от партии “Кулану” Эли Алалуфом.Нет ни одного человека в Кнессете Израиля, независимо от политической принадлежности, кто выступает против увеличения пособий для инвалидов.Я уверена, что вопрос повышения пособий для инвалидов будет решен положительно.И я знаю, что с начала зимней сессии начнется работа над государственным законопроектом об увеличении пособий для инвалидов.