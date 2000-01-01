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Фото из видео на Youtube 11.08 21:35   MIGnews.com

Турция не поддерживает санкции против России

Анкара выступает против санкций ЕС и США в отношении России, поскольку они вредят турецкой экономике. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству IHA.

"Турция сильно пострадала от санкций в прошлом. Санкции против наших соседей и партнеров нанесли серьезный ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не спешим поддерживать их. Мы изучаем, можем ли мы найти другие способы решения проблем",– сообщил Чавушоглу.

Он отметил, что в связи с этим Турция не поддержала санкции в отношении России и выступает за урегулирование ситуации диалогом .

"Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах", — пояснил турецкий министр.

Напомним, 2 августа американский президент Дональд Трамп подписал пакет антироссийских санкций, одобренный конгрессом США, а 4 августа ЕС внёс в список санкций трёх граждан России и три юридических лица в связи с якобы поставками в Крым турбин Siemens.
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