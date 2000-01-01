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В Индии могут запретить мусульманские разводы | Фото: Thinkstock11.08 16:55   MIGnews.com

В Индии могут запретить мусульманские разводы

Верховный судья Индии рассмотрит ходатайство жертв мгновенных мусульманских разводов и сочувствующих им активистов. Последние, в свою очередь, призвали запретить разводиться с женами, просто заявляя о своем намерении три раза.

Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 11 августа.

Правила развода у мусульман дают мужчине возможность расстаться с женой, лишь сказав слово "талак" ("развод" на арабском языке – ред.).

При этом некоторые богословы допускают возможность произношения данного слова мужчиной сразу три раза. Таким образом, супруг прекращает брак мгновенно – это и есть "тройной талак".

"Тройной талак практикуется несмотря на то, что про него в Коране ничего не написано. Пока отсутствует какая-либо защита мусульманских женщин от практики произвольного и несправедливого развода", — говорится в заявлении, поданном на рассмотрение верховному судье.
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