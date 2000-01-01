11.08 17:55 MIGnews.com

Лавров: РФ не приемлет КНДР с ядерным оружием

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не приемлет обладание Пхеньян ядерным оружием. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Территория смыслов" в пятницу, 11 августа.Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Лавров подчеркнул, что Северная Корея подписала договор о нераспространении ядерного оружия, но потом вышла из него.Он также отметил, что на сегодня КНДР заявляет, что имеет все законные права создавать ядерное оружие, и уже даже создала его."Но вы знаете нашу позицию: мы не приемлем ядерной Северной Кореи, обладающей ядерным оружием", — заявил глава МИД РФ.По словам Лаврова, у России и КНР есть ряд предложений, чтобы не допустить глубочайшего конфликта с огромным количеством жертв среди жителей Корейского полуострова.