12.08 22:22 MIGnews.com

МИД Польши: СССР ответственен за начало Второй мировой

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Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.Об этом Ващиковский заявил в интервью изданию Wpolityce."Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации", — отметил министр."Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны", — продолжил он.По его мнению, ведя войну с Германией, Советский союз "проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии"."Я бы начал с корректировки истории этого нарратива, с приведения фактов", — цитирует РИА Новости слова главы МИД Польши.Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.