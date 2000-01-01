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МИД Польши СССР ответственен за начало Второй мировой 12.08 22:22   MIGnews.com

МИД Польши: СССР ответственен за начало Второй мировой

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.

Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

Об этом Ващиковский заявил в интервью изданию Wpolityce.

"Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации", — отметил министр.

"Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны", — продолжил он.

По его мнению, ведя войну с Германией, Советский союз "проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".

"Я бы начал с корректировки истории этого нарратива, с приведения фактов", — цитирует РИА Новости слова главы МИД Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.
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